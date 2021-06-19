Влада Токіо заборонила організацію зон для масового перегляду змагань Олімпіади

В японській столиці було заплановано шість оглядових майданчиків. Однак організовувати там масові перегляди не будуть.

"Ми вирішили закрити ці майданчики для перегляду змагань у прямому ефірі, які збирають багато людей. Ми будемо ширше використовувати Інтернет, щоб створювати захоплюючу атмосферу ігор", - сказав губернатор Токіо Юріко Коїке.