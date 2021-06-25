"Питання тижнів": в Німеччині прогнозують домінування коронавірусу "Дельта" цього літа

Більш заразний варіант коронавірусу Delta стане панівним у Німеччині протягом літа. Через загрозу цього штаму влада прагне прискорити програму з вакцинації.

"Варіант Delta стане переважаючим влітку, це більше питання тижнів, ніж місяців", - сказав Шпан на прес-конференції. Він додав, що даний варіант наразі становить понад 15% випадків коронавірусу, про які повідомляється в Німеччині.

Шпан сказав, що поширення цього варіанту буде залежати від кількості людей, які отримують щеплення, і від рівня зараження.