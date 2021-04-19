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У восьми регіонах України перевищена норма заповнювання ліжок для хворих COVID

Новость на русском → Україна, Понеділок 19 квітня 2021 11:09
У восьми регіонах України перевищена норма заповнювання ліжок для хворих COVID Фото: найбільш напружена ситуація спостерігається в лікарнях Києва (УНІАН)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів з коронавірусу. Так, у восьми регіонах України перевищена заповненість лікарняних ліжок з киснем для пацієнтів з коронавірусом.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Сама проблемна ситуація спостерігається у лікарнях Києва - в столиці зайняті 73,6% ліжок з киснем, тоді як норма становить більше ніж 65%. Також цей показник перевищено у лікарнях Київської (69,1%), Львівській (69,1%), Миколаївській (67,7%), Одеській (71,7%), Сумській (67,7%), Харківській (66,9%) і Хмельницькій (68,9%) областях.

У цілому рівень госпіталізацій не перевищено лише в шести областях - Закарпатській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Тернопільській та Херсонській.

Відзначимо, в "червоній" зоні продовжують перебувати більша частина усіх регіонів України: Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області. "Жовтими" залишаються три області - Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська. Решта - "помаранчеві".

Нагадаємо, в Україні за вчора виявили 6506 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській, Харківській, Львівській областях.

Також повідомлялося, що вчора в Україні почалася вакцинація препаратом Pfizer. За добу зробили 366 щеплень.

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