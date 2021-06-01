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ВООЗ дала імена новим штамам коронавірусу

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Женева, Вівторок 01 червня 2021 20:48
ВООЗ дала імена новим штамам коронавірусу Фото: ВООЗ дала імена новим штамам коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я сподівається спростити для громадськості зростаючу кількість штамів коронавірусу. ВООЗ почне присвоювати різні літери грецького алфавіту кожній новій мутації вірусу.

Про це повідомляє NPR.

Згідно з новою системою, мутація B. 1.1.7, яка була вперше виявлена у Великобританії, буде називатися "Альфа".

Варіант B. 1.351, вперше виявлений в Південній Африці, буде називатися "Бета", а варіант, спочатку виявлений в Бразилії і відомий як P. 1, буде називатися "Гамма".

Два підвиди "індійського" штаму коронавірусу-B. 1.617.2 і B. 1.617.1 - назвуть "дельтою" і "Каппою".

Нові назви не будуть офіційно замінювати наукові назви, вже присвоєні новим варіантам, але ВООЗ заявила, що робить таку зміну в спробі уникнути нагнітання стигми щодо країн, де з'являються нові штами.

"Хоча вони мають свої переваги, ці наукові назви можуть бути складними для проголошення та запам'ятовування, і вони схильні до неправильного інформування. В результаті люди часто називають варіанти по місцях їх виявлення, що є стигматизуючим і дискримінаційним", - заявили в ВООЗ.

Нагадаємо, в японському місті Кобе виявили першу підтверджену мутацію" британського " штаму коронавірусу.

Крім того, у Польщі з'явилися перші випадки" бразильського " штаму коронавірусу. Три випадки бразильського варіанту були виявлені в Південному регіоні Сілезія.

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