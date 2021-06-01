ВООЗ дала імена новим штамам коронавірусу

Згідно з новою системою, мутація B. 1.1.7, яка була вперше виявлена у Великобританії, буде називатися "Альфа".

Варіант B. 1.351, вперше виявлений в Південній Африці, буде називатися "Бета", а варіант, спочатку виявлений в Бразилії і відомий як P. 1, буде називатися "Гамма".

Два підвиди "індійського" штаму коронавірусу-B. 1.617.2 і B. 1.617.1 - назвуть "дельтою" і "Каппою".

Нові назви не будуть офіційно замінювати наукові назви, вже присвоєні новим варіантам, але ВООЗ заявила, що робить таку зміну в спробі уникнути нагнітання стигми щодо країн, де з'являються нові штами.

"Хоча вони мають свої переваги, ці наукові назви можуть бути складними для проголошення та запам'ятовування, і вони схильні до неправильного інформування. В результаті люди часто називають варіанти по місцях їх виявлення, що є стигматизуючим і дискримінаційним", - заявили в ВООЗ.