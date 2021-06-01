ВООЗ дала імена новим штамам коронавірусу
Всесвітня організація охорони здоров'я сподівається спростити для громадськості зростаючу кількість штамів коронавірусу. ВООЗ почне присвоювати різні літери грецького алфавіту кожній новій мутації вірусу.
Про це повідомляє NPR.
Згідно з новою системою, мутація B. 1.1.7, яка була вперше виявлена у Великобританії, буде називатися "Альфа".
Варіант B. 1.351, вперше виявлений в Південній Африці, буде називатися "Бета", а варіант, спочатку виявлений в Бразилії і відомий як P. 1, буде називатися "Гамма".
Два підвиди "індійського" штаму коронавірусу-B. 1.617.2 і B. 1.617.1 - назвуть "дельтою" і "Каппою".
Нові назви не будуть офіційно замінювати наукові назви, вже присвоєні новим варіантам, але ВООЗ заявила, що робить таку зміну в спробі уникнути нагнітання стигми щодо країн, де з'являються нові штами.
"Хоча вони мають свої переваги, ці наукові назви можуть бути складними для проголошення та запам'ятовування, і вони схильні до неправильного інформування. В результаті люди часто називають варіанти по місцях їх виявлення, що є стигматизуючим і дискримінаційним", - заявили в ВООЗ.
Нагадаємо, в японському місті Кобе виявили першу підтверджену мутацію" британського " штаму коронавірусу.
Крім того, у Польщі з'явилися перші випадки" бразильського " штаму коронавірусу. Три випадки бразильського варіанту були виявлені в Південному регіоні Сілезія.