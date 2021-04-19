ВООЗ все ще проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID
Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій рекомендує країнам не вимагати доказів вакцинації від коронавірусу при міжнародних поїздках. Це пов'язано з нерівністю розподілу вакцин у світі.
Про це йдеться у рішенні комітету, опублікованому на сайті ВООЗ.
Зокрема, рекомендується не вимагати докази вакцинації в якості умови в'їзду, враховуючи обмежені, хоча і зростаючі свідоцтва щодо дієвості вакцин у зниженні передачі COVID-19, та нерівність у розподілі вакцин у світі.
Крім того, рекомендується зробити вакцинацію моряків і членів екіпажів пріоритетною. Особливу увагу слід приділяти морякам, які застрягли в море і яким заборонено перетинати міжнародні кордони.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що громадяни країн Європейського союзу, які виїжджають робити щеплення від коронавіруса до третіх країн, можуть не отримати сертифікат вакцинації в ЄС для подальших поїздок.
Також повідомлялося, що Україна хоче домовитися з ЄС про сумісність ковід-паспортів для поїздок.