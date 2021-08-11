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ВООЗ випробує три нових препарати проти коронавірусу

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Швейцарія , Середа 11 серпня 2021 16:21
ВООЗ випробує три нових препарати проти коронавірусу Фото: ВОЗ розпочне тестування нових препаратів проти коронавірусу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Всесвітня організація охорони здоров'я розпочала тестування трьох нових препаратів проти коронавірусу на госпіталізованих пацієнтах. У випробуваннях беруть участь 52 країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на TheGuardian.

Як відзначає пресслужба ВООЗ, йдеться про артесунат, іматініб й інфліксімаб, у яких був виявлений потенціал до зниження ризику летального випадку у важкохворих пацієнтів.

Варто відзначити, що артесуант використовується під час хвороби на малярію, іматініб - при деяких випадках онкологіїї, а інфліксімаб - при захворюваннях імунної системи, серед яких ревматоїдний артрит й хвороба Крона.

До випробувань залучені більше ніж 600 лікарень в 52 країнах світу.

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