ВООЗ: кожні 17 секунд в Європі від коронавірусу помирає одна людина

Станом на сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала майже 16 млн випадків коронавірусу в Європі, зокрема майже 355 тисяч летальних. На Європу в загальному припадає 28% світових випадків зараження та 26% смертей.

Про це йдеться у заяві директора європейського бюро ВООЗ Ханса Клюге, розміщеній на сайті організації.

За словами Клюге, в останні два тижні смертність від коронавірусу в Європі збільшилася на 18%. Минулого тижня в Європі зафіксували понад 29 тисяч летальних випадків.

"Тобто в Європі кожні 17 секунд одна людина помирає від COVID-19. Зараз в Європі через COVID-19 щоденно помирає в середньому 4500 людей. Цього можна уникнути, якщо всі ми будемо діяти", - наголосив він.

Крім того, ВООЗ фіксує все більше сигналів щодо перезавантаженості систем охорони здоров'я в країнах Європи. Наприклад, у Франції палати інтенсивної терапії протягом 10 днів були завантажені на понад 95%, а у Швейцарії - на повну.

Нагадаємо, в Україні вперше зафіксували понад 13 тисяч нових хворих на коронавірус за добу. Вчора померли від коронавірусу понад 250 людей, а загальна кількість жертв вже перевалила за 10 тисяч.

Водночас дані соціологічного дослідження групи "Рейтинг" свідчать про те, що понад 40% українців не бояться заразитися коронавірусом, але майже 90% бояться, що захворіють їх родичі.