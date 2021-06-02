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ВООЗ: коронавірус вирує по всьому світу, особливо в сільській місцевості

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Світ, Середа 02 червня 2021 17:15
ВООЗ: коронавірус вирує по всьому світу, особливо в сільській місцевості Фото: спецпосланець ВООЗ розповів про ситуацію з коронавірусом у світі (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро заявив, що наразі пандемія "вирує" по всьому світу. За його словами, особливо пандемія завдає "надзвичайних страждань" в сільській місцевості.

Про це Набарро заявив в ефірі Sky News.

"Я маю сказати, що у всьому світі пандемія вирує. Вона (поширюється - ред.) не лише у власне країнах (світу - ред.), а й по деяких сільських районах", - сказав Набарро.

За його словами, вірус продовжує циркулювати серед людей і завдавати " надзвичайних страждань".

"Навіть якщо ми не читаємо постійно про це (коронавірус - ред.), це є причиною надзвичайних страждань", - додав він.

На початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попереджав, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.

Він вважає, що головна причина цього періоду полягає у відсутності повних даних, оскільки дедалі більше пандемія поширюється в місцях, де тестування недоступне, а тому показники щодо захворюваності є значно заниженими.

2 червня голова Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що з 1,8 мільярда вакцин проти COVID-19, що введені у всьому світі, лише 0,4% було зроблено в країнах з низьким рівнем доходу. На його думку, з точку зору епідеміології та економіки це є неприйнятною тенденцією.

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