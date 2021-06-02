ВООЗ: коронавірус вирує по всьому світу, особливо в сільській місцевості

Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро заявив, що наразі пандемія "вирує" по всьому світу. За його словами, особливо пандемія завдає "надзвичайних страждань" в сільській місцевості.

Про це Набарро заявив в ефірі Sky News .

"Я маю сказати, що у всьому світі пандемія вирує. Вона (поширюється - ред.) не лише у власне країнах (світу - ред.), а й по деяких сільських районах", - сказав Набарро.

За його словами, вірус продовжує циркулювати серед людей і завдавати " надзвичайних страждань".

"Навіть якщо ми не читаємо постійно про це (коронавірус - ред.), це є причиною надзвичайних страждань", - додав він.