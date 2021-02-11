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ВООЗ критикує розподіл вакцин: майже 130 країн ще не зробили жодного щеплення

Новость на русском → Четвер 11 лютого 2021 02:58
ВООЗ критикує розподіл вакцин: майже 130 країн ще не зробили жодного щеплення Фото: Тедрос Адханом Гебреисус (flickr.com unisgeneva)
Автор: Инна Собора

З 128 мільйонів введених на сьогоднішній день доз вакцин більше трьох чвертей щеплень зроблено в 10 країнах. На ці країни припадає 60 відсотків світового ВВП.

Про це в середу глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус і виконавчий директор ЮНІСЕФ Генрієтта Фор, повідомляється на сайті ВООЗ.

У той же час, на сьогоднішній день майже 130 країн, де живе 2,5 мільярда людей, ще не зробили жодного щеплення

"Ця провальна стратегія буде коштувати життів і засобів до існування, дасть вірусу додаткову можливість мутувати і уникнути вакцинації, а також підірве відновлення світової економіки", - йдеться в заяві.

ЮНІСЕФ і ВООЗ закликали світових лідерів "поглянути за межі своїх кордонів" і використовувати стратегію вакцинації, щоб покласти кінець пандемії

Крім того, виробників вакцин закликають справедливо розподіляти обмежений запас вакцини.

Раніше ВООЗ повідомила, що виявлений у Великобританії штам коронавіруса, був виявлений ще в шести країнах. Їх загальне число досягло 86.

Також Гебреисус заявив, що коронавірус необхідно стримувати по всьому світу. Інакше є ризик повернутися до вихідного стану.

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