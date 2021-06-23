ВООЗ знайшла порушення на виробництві російської вакцини "Супутник V"

Інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини "Супутник V" . Зокрема, порушення знайшли на заводі "Фармстандарт" в Уфі.

Повідомляється, що в ході інспекції виробництва вакцин в Росії були виявлені проблеми на заводі, який заповнює флакони вакциною "Супутник V". Побоювання також стосуються цілісності даних і результатів тестів, необхідних для контролю якості.

Крім того, в попередньому звіті ВООЗ згадуються інші побоювання, пов'язані з потенційним перехресним зараженням і рівнями стерильності.

За даними джерела Reuters, зауваження ВООЗ стосуються технічних проблем тільки на одній з 20 ліній, на яких наповнюються флакони з вакциною. Нібито на сьогодні проблеми були повністю вирішені.