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ВООЗ знайшла порушення на виробництві російської вакцини "Супутник V"

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Москва, Середа 23 червня 2021 12:59
ВООЗ знайшла порушення на виробництві російської вакцини "Супутник V" Фото: російську вакцину "Супутник V" виробляють з порушеннями(Marcos Brindicci / Getty Image)     
Автор: РБК-Україна

Інспекція Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) виявила порушення на виробництві російської вакцини "Супутник V". Зокрема, порушення знайшли на заводі "Фармстандарт" в Уфі.

Про це пише Reuters.

Повідомляється, що в ході інспекції виробництва вакцин в Росії були виявлені проблеми на заводі, який заповнює флакони вакциною "Супутник V". Побоювання також стосуються цілісності даних і результатів тестів, необхідних для контролю якості.

Крім того, в попередньому звіті ВООЗ згадуються інші побоювання, пов'язані з потенційним перехресним зараженням і рівнями стерильності.

За даними джерела Reuters, зауваження ВООЗ стосуються технічних проблем тільки на одній з 20 ліній, на яких наповнюються флакони з вакциною. Нібито на сьогодні проблеми були повністю вирішені.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters з посиланням на джерела в уряді Німеччини писало, що Євросоюз відклав схвалення вакцини "Супутник V" через те, що російська сторона не надала вчасно дані про препарат.

До цього Словаччина відмовилася від російської вакцини, оскільки люди уникають її.

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