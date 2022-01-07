ru ua
Пт, 07 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У ВООЗ назвали причину появи нових штамів коронавірусу

Новость на русском →
П'ятниця 07 січня 2022 12:21
У ВООЗ назвали причину появи нових штамів коронавірусу Фото: у ВООЗ розповіли про причину появи штамів COVID (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що низький рівень вакцинації є причиною появи нових штамів COVID-19. Усі варіанти коронавірусу призводять до госпіталізації та до летальних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт ВООЗ.

"Альфа", "Бета", "Дельта", "Гамма" та "Омікрон" відображають те, що частково через низький рівень вакцинації ми створили ідеальні умови для появи варіантів вірусу", - зазначили у ВООЗ.

Також в організації розповіли, що минулого тижня було зареєстровано найбільшу кількість випадків COVID-19 за всю пандемію.

"І ми точно знаємо, що це занижена оцінка випадків, тому що повідомлені цифри не відображають відставання від тестування у святкові дні, кількість незареєстрованих позитивних самотестів та завантаженість систем епіднагляду, які пропускають випадки по всьому світу", - наголосили у ВООЗ.

Нагадаємо, пандемія COVID-19 продовжується вже майже два роки. Експерти розходяться у думках, коли вона закінчиться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус