У ВООЗ назвали причину появи нових штамів коронавірусу

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що низький рівень вакцинації є причиною появи нових штамів COVID-19. Усі варіанти коронавірусу призводять до госпіталізації та до летальних наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт ВООЗ .

"Альфа", "Бета", "Дельта", "Гамма" та "Омікрон" відображають те, що частково через низький рівень вакцинації ми створили ідеальні умови для появи варіантів вірусу", - зазначили у ВООЗ.

Також в організації розповіли, що минулого тижня було зареєстровано найбільшу кількість випадків COVID-19 за всю пандемію.

"І ми точно знаємо, що це занижена оцінка випадків, тому що повідомлені цифри не відображають відставання від тестування у святкові дні, кількість незареєстрованих позитивних самотестів та завантаженість систем епіднагляду, які пропускають випадки по всьому світу", - наголосили у ВООЗ.