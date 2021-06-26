ВООЗ звернулася до багатих країн через пандемію COVID-19: Просто віддайте нам вакцини

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає багаті країни допомогти в боротьбі з пандемією COVID-19. Для цього вони повинні віддати вакцини.

За його словами, зараз ситуація з коронавірусом зараз небезпечна через поширення варіанту Delta по всьому світу. Наприклад в Африці кількість нових випадків інфікування і смерті минулого тижня збільшилася майже на 40% в порівнянні з попереднім тижнем.

Він також відчитав багаті країни за небажання ділитися вакциною з країнами з низькими доходами. Він підкреслив, що таке ставлення має піти в минуле і світ повинен об'єднатися.

"Я маю на увазі, що таке ставлення має піти в минуле. Проблема зараз в поставках, просто дайте нам вакцини", - сказав глава ВООЗ.

Тедрос підкреслив несправедливість, коли багаті країни починають вакцинувати молодь і підлітків, в той час, як бідні країни жорстоко відчувають нестачу вакцини.

"Різниця між заможними і незаможними, яка тепер повністю викриває несправедливість нашого світу - несправедливість, нерівність, давайте подивимося правді в очі", - сказав він.

Крім того, старший радник ВООЗ Брюс Ейлуорд сказав, що COVAX недоотримав дози вакцин, які повинен був відправити в бідні країни світу. Проблеми з поставками виникли після того, як Індія призупинила експорт вакцини в інші країни.