ВООЗ звернулася до багатих країн через пандемію COVID-19: Просто віддайте нам вакцини
Всесвітня організація охорони здоров'я закликає багаті країни допомогти в боротьбі з пандемією COVID-19. Для цього вони повинні віддати вакцини.
Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає Reuters.
За його словами, зараз ситуація з коронавірусом зараз небезпечна через поширення варіанту Delta по всьому світу. Наприклад в Африці кількість нових випадків інфікування і смерті минулого тижня збільшилася майже на 40% в порівнянні з попереднім тижнем.
Він також відчитав багаті країни за небажання ділитися вакциною з країнами з низькими доходами. Він підкреслив, що таке ставлення має піти в минуле і світ повинен об'єднатися.
"Я маю на увазі, що таке ставлення має піти в минуле. Проблема зараз в поставках, просто дайте нам вакцини", - сказав глава ВООЗ.
Тедрос підкреслив несправедливість, коли багаті країни починають вакцинувати молодь і підлітків, в той час, як бідні країни жорстоко відчувають нестачу вакцини.
"Різниця між заможними і незаможними, яка тепер повністю викриває несправедливість нашого світу - несправедливість, нерівність, давайте подивимося правді в очі", - сказав він.
Крім того, старший радник ВООЗ Брюс Ейлуорд сказав, що COVAX недоотримав дози вакцин, які повинен був відправити в бідні країни світу. Проблеми з поставками виникли після того, як Індія призупинила експорт вакцини в інші країни.
"Цього місяця через COVAX ми отримали нуль доз вакцина AstraZeneca, нуль доз вакцин SII (Інститут сироватки Індії), нуль доз вакцини Johnson & Johnson", - сказав Ейлуорд.
Нагадаємо, що варіант коронавірусу Delta є вже і в Україні. Їм заразилося 2 людини, що повернулися з Росії.
Раніше повідомлялося, що ВООЗ рекомендує вакцинувати від коронавірусу дітей.