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ВООЗ звернулася до багатих країн через пандемію COVID-19: Просто віддайте нам вакцини

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Швейцарія , Субота 26 червня 2021 01:49
ВООЗ звернулася до багатих країн через пандемію COVID-19: Просто віддайте нам вакцини Фото: Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВООЗ (twitter.com/GHS)
Автор: Наталья Скороход

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає багаті країни допомогти в боротьбі з пандемією COVID-19. Для цього вони повинні віддати вакцини.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає Reuters.

За його словами, зараз ситуація з коронавірусом зараз небезпечна через поширення варіанту Delta по всьому світу. Наприклад в Африці кількість нових випадків інфікування і смерті минулого тижня збільшилася майже на 40% в порівнянні з попереднім тижнем.

Він також відчитав багаті країни за небажання ділитися вакциною з країнами з низькими доходами. Він підкреслив, що таке ставлення має піти в минуле і світ повинен об'єднатися.

"Я маю на увазі, що таке ставлення має піти в минуле. Проблема зараз в поставках, просто дайте нам вакцини", - сказав глава ВООЗ.

Тедрос підкреслив несправедливість, коли багаті країни починають вакцинувати молодь і підлітків, в той час, як бідні країни жорстоко відчувають нестачу вакцини.

"Різниця між заможними і незаможними, яка тепер повністю викриває несправедливість нашого світу - несправедливість, нерівність, давайте подивимося правді в очі", - сказав він.

Крім того, старший радник ВООЗ Брюс Ейлуорд сказав, що COVAX недоотримав дози вакцин, які повинен був відправити в бідні країни світу. Проблеми з поставками виникли після того, як Індія призупинила експорт вакцини в інші країни.

"Цього місяця через COVAX ми отримали нуль доз вакцина AstraZeneca, нуль доз вакцин SII (Інститут сироватки Індії), нуль доз вакцини Johnson & Johnson", - сказав Ейлуорд.

Нагадаємо, що варіант коронавірусу Delta є вже і в Україні. Їм заразилося 2 людини, що повернулися з Росії.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ рекомендує вакцинувати від коронавірусу дітей.

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