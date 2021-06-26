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ВООЗ звернулася до багатих країн через пандемію COVID-19: Просто віддайте нам вакцини

Автор: Наталья Скороход

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає багаті країни допомогти в боротьбі з пандемією COVID-19. Для цього вони повинні віддати вакцини.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, передає Reuters.

За його словами, зараз ситуація з коронавірусом зараз небезпечна через поширення варіанту Delta по всьому світу. Наприклад в Африці кількість нових випадків інфікування і смерті минулого тижня збільшилася майже на 40% в порівнянні з попереднім тижнем.

Тедрос підкреслив несправедливість, коли багаті країни починають вакцинувати молодь і підлітків, в той час, як бідні країни жорстоко відчувають нестачу вакцини.

Крім того, старший

Нагадаємо, що варіант коронавірусу Delta є вже і в Україні. Їм заразилося 2 людини, що повернулися з Росії.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ рекомендує вакцинувати від коронавірусу дітей.

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Коронавірус