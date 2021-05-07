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ВООЗ схвалила екстрене застосування китайської вакцини Sinopharm

Новость на русском → Женева, П'ятниця 07 травня 2021 18:46
ВООЗ схвалила екстрене застосування китайської вакцини Sinopharm Фото: гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус (flickr com unisgeneva)
Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) схвалила екстрене застосування китайської вакцини Sinopharm від коронавірусу. Вона рекомендується для вакцинації людей старше 18 років.

Про це на брифінгу заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейсус, передає офіційний Twitter організації.

"Сьогодні в другій половині дня ВООЗ схвалила використання вакцини Sinopharm Beijing від COVID-19 в надзвичайних ситуаціях, що зробило її шостою вакциною, що отримала схвалення ВООЗ на предмет безпеки, ефективності та якості", - заявив він.

За його словами, це розширює список вакцин, які можуть бути закуплені за глобальним механізмом COVAX. Також рішення ВООЗ прискорить отримання дозволів національними регулюючими органами.

"Стратегічна консультативна група експертів з імунізації проаналізувала наявні дані і рекомендує вакцину для дорослих у віці 18 років і старше за схемою введення двох доз", - додав Гебрейсус.

Він додав, що вакцини залишаються життєво важливим інструментом, але зараз їх обсяг і поширення недостатні для припинення пандемії.

Нагадаємо, в лютому 2021 року Угорщина стала першою країною в ЄС, яка для вакцинації почала застосовувати китайський препарат від коронавірусу компанії Sinopharm.

Також вакцинація цим препаратом йде в Білорусі, і Мінськ навіть говорив про наміри налагодити її виробництво.

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