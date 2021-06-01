ВООЗ схвалила застосування вакцини Sinovac. Нею щеплюють українців
Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила застосування вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac. Цю вакцину внесли до екстреного списку медичних препаратів.
Про це повідомляє агентство AFP.
Схвалення з боку ВООЗ відкриє вакцині Sinovac дорогу до реєстрації на території Європейського союзу. У такому випадку вакцинованих від коронавірусу препаратом CoronaVac зможуть пропускати до ЄС із довідкою про щеплення.
Як відомо, вакцину CoronaVac застосовують в Україні. Цим препаратом вакцинують спортсменів, освітян, а також людей, які записалися на щеплення через портал або застосунок "Дія".
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На сьогоднішньому брифінгу глава ВООЗ Тедрос Аданом Габреісус офіційно оголосив про схвалення вакцини компанії Sinovac.
"Сьогодні я радий повідомити, що вакцина Sinovac-CoronaVac потрапила в перелік ВООЗ для екстреного використання після того, як була визнана безпечною, ефективною та гарантовано якісною після введення двох доз", - сказав він.
Нагадаємо, цими вихідними в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.
Додамо, на початку травня ВООЗ схвалила застосування іншої китайської вакцини - Sinopharm. Схвалення китайських вакцин дозволяє розширити пакет препаратів, які надаються країнам в рамках глобального механізму COVAX.