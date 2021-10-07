ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому: які симптоми відзначають пацієнти
Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно дала визначення постковідного синдрому, від якого страждають 20% перехворілих. Симптоми можуть триматися близько 3 місяців.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВООЗ.
Визначення постковідного синдрому було сформовано після аналізу й опитування декількох сотень пацієнтів з різних країн світу.
"Постковідний стан зустрічається у пацієнтів, які перенесли інфекцію SARSCoV-2. Симптоми цього стану зазвичай тримаються близько трьох місяців з початку захворювання COVID-19 і не можуть бути пояснені іншими діагнозами", - пише ВООЗ.
Серед симптомів синдрому відзначають:
- підвищену втомлюваність;
- нестачу дихання;
- когнітивні розлади;
- деякі інші симптоми, які заважають повсякденному функціонуванню.
Зазначається, що симптоми можуть виникнути після одужання від коронавірусу, або ж під час хвороби. Час від часу - вони можуть посилюватися, або ж послаблюватись.
У ВООЗ додають, що вивчення синдрому продовжуватиметься й залежатиме від надходження нових даних.