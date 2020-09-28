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ВООЗ планує забезпечити бідні країни експрес-тестами на COVID-19

Новость на русском → Женева , Понеділок 28 вересня 2020 21:55
ВООЗ планує забезпечити бідні країни експрес-тестами на COVID-19 Фото: тест на коронавірус (pixabay)
Автор: Максим Зайченко

Для цього потрібно зібрати 600 мільйонів доларів

Всесвітня організація охорони здоров'я разом з провідними партнерами погодила план допомоги країнам з низьким і середнім рівнем доходу, у яких спостерігаються проблеми з тестуванням. Їх планують забезпечити 120 мільйонами експрес-тестів на коронавірус.

Про це пише Associated Press.

Ця програма вимагає 600 мільйонів доларів на початковому етапі й має розпочатися вже в наступному місяці.

Пропоновані експрес-тести шукають антигени або білки, виявлені на поверхні вірусу. Зазвичай вони вважаються менш точними, хоча швидше виявляють хворобу, ніж ПЛР-тести, які більш точні nf якісні.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус вітав цю програму як "хорошу новину" у боротьбі з COVID-19.

"Ці тести дають надійні результати приблизно через 15-30 хвилин, а не через години або дні, за нижчою ціною з менш складним обладнанням. Це дозволить розширити тестування, особливо у важкодоступних районах, де немає лабораторного обладнання або недостатньо підготовлених медичних працівників для проведення ПЛР-тестів", - заявив він.

Він додав, що у ВООЗ вже є початкове фінансування цієї програми, але повна сума ще не зібрана.

Нагадаємо, в організації не виключають, що COVID-19 може стати сезонним захворюванням.

Також РБК-Україна писало, що в рамках програми ВООЗ планують провести 2 млрд доз вакцини від коронавірусу до кінця 2021 року.

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