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ВООЗ закликала Європу почекати з вакцинацією дітей від COVID

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Швейцарія , Середа 07 липня 2021 18:15
ВООЗ закликала Європу почекати з вакцинацією дітей від COVID Фото: ВООЗ закликала Європу почекати з вакцинацією дітей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликає Європу відтермінувати вакцинацію дітей. Сьогодні першочерговим завданням є рівномірний розподіл препарату між країнами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт ВООЗ.

Відповідаючи на питання стосовно вакцинації підлітків, експерт організації по імунізації Анн Ліндстранд наголосила на важливості рівномірного розподілу вакцин між країнами.

За словами Ліндстранд, американська вакцина Pfizer є в обмеженій кількості, у зв’язку з чим сьогодні країнам необхідно ділитися препаратом з механізмом COVAX, аби направити його до більш нужденних країн, перш ніж вакцинувати дітей.

"Набагато важливіше захистити від захворювання медичних працівників та людей похилого віку, ніж дітей, яким, скоріш за все, не загрожують серйозні наслідки при захворюванні", - зауважила експерт.

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