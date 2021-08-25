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ВООЗ: поширення COVID-19 стабілізувалося на дуже високому рівні

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Середа 25 серпня 2021 18:53
ВООЗ: поширення COVID-19 стабілізувалося на дуже високому рівні Фото: гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

За останній тиждень поширення COVID-19 у світі стабілізувалося на дуже високому рівні. Щотижня фіксується близько 4,5 млн нових випадків і 68 000 смертей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг гендиректора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Аданома Гебрейєсуса.

"Після майже двомісячного зростання глобальна кількість випадків і смертей від COVID-19 минулого тижня залишалася стабільною. Але вона стабільна на дуже високому рівні - понад 4,5 млн випадків і 68 000 смертей", - зазначив Гебрейєсус.

Але, за його словами, ситуація сильно відрізняється від регіону до регіону і від країни до країни.

"У деяких регіонах і країнах як і раніше спостерігається різке зростання випадків захворювання і смертей від COVID-19, в той час як в інших спостерігається зниження", - додав він.

Нагадаємо, раніше Гебрейєсус закликав країни відкласти бустерні щеплення від COVID-19.

Зазначимо, британські ЗМІ повідомляли, що Китай уклав таємну угоду з ВООЗ щодо розслідування міжнародної групи вчених про походження коронавірусу.

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