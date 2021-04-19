У ВООЗ рекомендували продовжити режим надзвичайної ситуації в охороні здоров'я через COVID-19

Комітет Всесвітньої організації охорони здоров'я рекомендував продовжити режим надзвичайної ситуації у світовому охороні здоров'я. Оскільки пандемія раніше являє собою надзвичайна подія, яка продовжує негативно впливати на здоров'я населення в усьому світі.

Про це повідомляє прес-служба ВООЗ .

"Комітет погодився з тим, що пандемія COVID-19 залишається надзвичайною ситуацією в області суспільної охорони здоров'я, що має міжнародне значення (PHEIC), і дав рекомендації Генеральному директору", - йдеться в повідомленні.

Комітет зазначив, що ситуація з пандемією залишається критичною, тому такі заходи необхідні.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я протягом останніх семи тижнів спостерігає зростання нових випадків захворювання на коронавірус у світі. Також протягом останніх чотирьох тижнів спостерігається зростання летальних випадків від COVID-19.

Крім того, раніше ВООЗ заявила про те, що зараз світ наближається до максимального рівня поширення коронавірусу. За останні два місяці фіксують майже дворазове збільшення тижневої захворюваності.

Додамо, що раніше ВООЗ звертали увагу на дуже низькі темпи вакцинації від коронавірусу в країнах Європи.

Також РБК-Україна повідомляло, що експерт ВООЗ заявив, що COVID-19 з часом може стати сезонним захворюванням.