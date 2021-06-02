ВООЗ: наразі немає стійких до вакцин варіантів COVID, але вони з'являться рано чи пізно

Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про можливу появу у майбутньому стійких до існуючих вакцин варіантів коронавірусу. За його словами, поки що всі вакцини ефективні проти мутованих варіантів.

Про це Набарро сказав в ефірі Sky News .

"Наразі я не думаю, що у нас є якісь стійкі до вакцин варіанти, але це майже напевно рано чи пізно станеться", - сказав доктор.

Набарро також висловив свої занепокоєння щодо коронавірусу, оскільки він демонструє надзвичайну здатність адаптуватися і ставати більш небезпечним.

"Я стурбований. І я стурбований тому, що цей вірус демонструє надзвичайну здатність адаптуватись і навіть ставати ще більш непривітним", - наголосив Набарро.