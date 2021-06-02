ВООЗ: наразі немає стійких до вакцин варіантів COVID, але вони з'являться рано чи пізно
Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро попередив про можливу появу у майбутньому стійких до існуючих вакцин варіантів коронавірусу. За його словами, поки що всі вакцини ефективні проти мутованих варіантів.
Про це Набарро сказав в ефірі Sky News.
"Наразі я не думаю, що у нас є якісь стійкі до вакцин варіанти, але це майже напевно рано чи пізно станеться", - сказав доктор.
Набарро також висловив свої занепокоєння щодо коронавірусу, оскільки він демонструє надзвичайну здатність адаптуватися і ставати більш небезпечним.
"Я стурбований. І я стурбований тому, що цей вірус демонструє надзвичайну здатність адаптуватись і навіть ставати ще більш непривітним", - наголосив Набарро.
Спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щодо боротьби з пандемією коронавірусу доктор Девід Набарро також заявив, що наразі пандемія "вирує" по всьому світу. За його словами, особливо пандемія завдає "надзвичайних страждань" в сільській місцевості.
На початку травня він попереджав, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.
Він вважає, що головна причина цього періоду полягає у відсутності повних даних, оскільки дедалі більше пандемія поширюється в місцях, де тестування недоступне, а тому показники щодо захворюваності є значно заниженими.