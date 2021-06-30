Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) досі невідомо про жоден випадок COVID в Північній Кореї. Згідно з офіційними даними, в країні не зафіксували жодного випадку зараження.

Про це свідчать дані дашборда на сайті ВООЗ .

Як пише російське агентство "РИА Новости" з посиланням на офіційну відповідь ВООЗ, згідно з останньою оновленою інформацією від 24 червня, в Корейській Народно-Демократичній республіці (КНДР) досі не зареєстровано жодного випадку захворювання.

Відповідно, в Північній Кореї, за офіційними даними, нібито і немає жодного летального результату від коронавірусу.