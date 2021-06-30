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ВООЗ досі невідомо про жоден випадок COVID в Північній Кореї

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Пхеньян, Середа 30 червня 2021 17:21
ВООЗ досі невідомо про жоден випадок COVID в Північній Кореї Фото: лідер Північної Кореї Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) досі невідомо про жоден випадок COVID в Північній Кореї. Згідно з офіційними даними, в країні не зафіксували жодного випадку зараження.

Про це свідчать дані дашборда на сайті ВООЗ.

Як пише російське агентство "РИА Новости" з посиланням на офіційну відповідь ВООЗ, згідно з останньою оновленою інформацією від 24 червня, в Корейській Народно-Демократичній республіці (КНДР) досі не зареєстровано жодного випадку захворювання.

Відповідно, в Північній Кореї, за офіційними даними, нібито і немає жодного летального результату від коронавірусу.

Нагадаємо, в липні 2020 року КНДР повідомила про перший випадок підозри на COVID, але згодом Пхеньян заявив, що підозра не підтвердилася. Пізніше на рівні ООН Північна Корея говорила, що поширення вірусу вдалося взяти під контроль.

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США запропонувала Північній Кореї допомогу з поставками вакцин від COVID.

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