ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ВООЗ: смертність від коронавірусу у світі за півтора місяця виросла на 60%

Новость на русском → Женева, П'ятниця 11 грудня 2020 20:48
ВООЗ: смертність від коронавірусу у світі за півтора місяця виросла на 60% Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вже зареєструвала 66 млн випадків коронавірусу та 1,5 млн смертей від COVID-19. За останні шість тижнів смертність від коронавірусу у світі виросла на 60%.

Про це йдеться в заяві глави ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса.

За його словами, найбільша кількість випадків захворювання та смертей припадає на Європу та Америку.

Через збільшення смертності глава ВООЗ закликав жителів планети уважно обдумати свої плани щодо новорічних святкувань.

"Святковий сезон - це час, щоб розслабитися та відсвяткувати, але ми не повинні послаблювати пильність. Святкування може дуже швидко перетворитися у траур, якшо ми не ухвалимо правильні заходи безпеки", - наголосив Гебреісус.

Нагадаємо, в Україні минулої доби зафіксували понад 13,5 тисячі випадків коронавірусу та понад 15 тисяч випадків одужання. Водночас вчора в країні померла найбільша за весь час кількість пацієнтів з COVID-19.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що в Україні реєструють повторні випадки захворювання на коронавірус. Повторні випадки фіксували вже у декількох областях.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус ВООЗ Коронавірус
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19