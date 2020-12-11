ВООЗ: смертність від коронавірусу у світі за півтора місяця виросла на 60%

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вже зареєструвала 66 млн випадків коронавірусу та 1,5 млн смертей від COVID-19. За останні шість тижнів смертність від коронавірусу у світі виросла на 60%.

Про це йдеться в заяві глави ВООЗ Тедроса Аданома Гебреісуса.

За його словами, найбільша кількість випадків захворювання та смертей припадає на Європу та Америку.

Через збільшення смертності глава ВООЗ закликав жителів планети уважно обдумати свої плани щодо новорічних святкувань.

"Святковий сезон - це час, щоб розслабитися та відсвяткувати, але ми не повинні послаблювати пильність. Святкування може дуже швидко перетворитися у траур, якшо ми не ухвалимо правильні заходи безпеки", - наголосив Гебреісус.

Нагадаємо, в Україні минулої доби зафіксували понад 13,5 тисячі випадків коронавірусу та понад 15 тисяч випадків одужання. Водночас вчора в країні померла найбільша за весь час кількість пацієнтів з COVID-19.

Крім того, у Міністерстві охорони здоров'я розповіли, що в Україні реєструють повторні випадки захворювання на коронавірус. Повторні випадки фіксували вже у декількох областях.