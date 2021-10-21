ВООЗ скликає саміт з найбагатшими країнами. Закликатиме поділитися вакцинами

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) планує провести саміт з 20 найбагатшими країнами світу на наступному тижні. Вимагатиме активізувати пожертвування доз вакцин проти коронавірусу на півдні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреїсуса, країни повинні негайно виконати свої зобов'язання щодо розділення доз.

Як відзначив посол ВООЗ Гордон Браун, якщо найбагатші країни не зможуть реалізувати пожертвування вакцин - це буде проступком, який "зганьбить їх". Також

Браун зауважив, що організація планує вакцинувати 40% усього населення Землі до 2022 року, однак їй не вистачає 500 млн доз препарату, в той час, як 240 млн доз залишаються на Заході невикористаними.