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ВООЗ скликає саміт з найбагатшими країнами. Закликатиме поділитися вакцинами

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Четвер 21 жовтня 2021 18:02
ВООЗ скликає саміт з найбагатшими країнами. Закликатиме поділитися вакцинами Фото: ВООЗ скликає саміт з найбагатшими країнами (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) планує провести саміт з 20 найбагатшими країнами світу на наступному тижні. Вимагатиме активізувати пожертвування доз вакцин проти коронавірусу на півдні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адханома Гебреїсуса, країни повинні негайно виконати свої зобов'язання щодо розділення доз.

Як відзначив посол ВООЗ Гордон Браун, якщо найбагатші країни не зможуть реалізувати пожертвування вакцин - це буде проступком, який "зганьбить їх". Також

Браун зауважив, що організація планує вакцинувати 40% усього населення Землі до 2022 року, однак їй не вистачає 500 млн доз препарату, в той час, як 240 млн доз залишаються на Заході невикористаними.

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