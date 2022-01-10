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ВООЗ бачить кінець пандемії. Але складна ситуація буде ще мінімум три місяці

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Понеділок 10 січня 2022 11:33
ВООЗ бачить кінець пандемії. Але складна ситуація буде ще мінімум три місяці Фото: ВООЗ прогнозує складну ситуацію з COVID протягом трьох місяців (Matthew Horwood/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) прогнозують, що складна ситуація з COVID-19 у світі триватиме ще як мінімум три місяці. Але в той же час кажуть, що вже бачать кінець пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми проходимо через марафон, і не можна сказати, що ми в кінці нього - цей кінець в нашому полі зору, але поки до нього далеко. І до того, як ми до нього доберемося, буде ще кілька хвиль", - зазначив спеціальний посланник ВООЗ з питань COVID Давид Набарро.

Він також підкреслив, що не може говорити про те, наскільки важкими будуть наступні хвилі.

"По-перше, цей вірус продовжує розвиватися - у нас є "Омікрон", але ми отримаємо й інші варіанти. По-друге, це дійсно впливає на весь світ. І якщо служби охорони здоров'я в Західній Європі ледь справляються, то в багатьох інших частинах світу вони повністю перевантажені", - додав Набарро.

Крім того, він прокоментував припущення, що серйозні спалахи коронавірусу можуть бути два або три рази на рік.

"Я згоден з тим, що, як мені здається, з цим вірусом триватимуть спалахи, і жити з COVID означає бути в змозі підготуватися до них і реагувати дуже швидко, коли вони відбуваються", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ назвали причину появи нових штамів коронавірусу.

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