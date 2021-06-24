ВООЗ вперше рекомендувала вакцинацію дітей від коронавірусу
Фото: ВООЗ рекомендував вакцинувати дітей (freepik)
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) вперше заявила, що дітей можна вакцинувати від коронавірусу. Але в той же час вони не входять в групу з більш високим ризиком перенести захворювання у важкій формі.
У ВООЗ відзначають, що вакцинація дітей менш термінова, ніж літніх людей, людей з хронічними захворюваннями і медичних працівників.
"Необхідні додаткові докази використання різних вакцин проти COVID - 19 у дітей, щоб дати загальні рекомендації щодо вакцинації дітей від COVID-19", - йдеться в заяві.
Раніше повідомлялося, що Швейцарський регулятор дозволив вакцинацію від коронавірусу для дітей віком від 12 до 15 років.