ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ВООЗ незабаром схвалить дві вакцини від коронавірусу

Новость на русском →
Женева, П'ятниця 25 червня 2021 21:24
ВООЗ незабаром схвалить дві вакцини від коронавірусу Фото: ВООЗ незабаром схвалить дві вакцини від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я незабаром схвалить нові вакцини від коронавірусу. Їх дозволять використовувати в надзвичайних ситуаціях.

Про це заявила помічник генерального директора ВООЗ Маріанджела Сімао.

"Ми очікуємо, що одна або дві вакцини будуть незабаром схвалені", - заявила вона.

Однак Сімао не уточнила про які саме препарати йдеться.

Нагадаємо, раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що всі вакцини від коронавірусу, які схвалені міжнародними регуляторами, однаково ефективні проти нового штаму " Дельта".

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що індійський варіант коронавірусу "Дельта" в два рази більш заразний, ніж початковий штам, виявлений в Ухані.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВООЗ Вакцина від коронавірусу Коронавірус
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19