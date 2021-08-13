ВООЗ запускає міжнародне дослідження, яке допоможе вивчити COVID-19

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу. Проводить його ВООЗ спільно з Міжнародним консорціумом з важких і нових гострих респіраторних інфекцій (ISARIC).

У ISARIC пояснили, що тривалий коронавірус залишається одним з найменш зрозумілих аспектів пандемії і став "глобальною кризою в галузі охорони здоров'я".

При цьому поки мало що відомо про те, чому деякі люди, які пройшли гостру фазу інфекції, відчувають труднощі з одужанням і страждають від стійких симптомів, таких як задишка, сильна втома і захворювання головного мозку, а також серцеві та неврологічні розлади.