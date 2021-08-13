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ВООЗ запускає міжнародне дослідження, яке допоможе вивчити COVID-19

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Швейцарія , П'ятниця 13 серпня 2021 03:16
ВООЗ запускає міжнародне дослідження, яке допоможе вивчити COVID-19 Фото: ВООЗ запускає міжнародне дослідження для вивчення COVID - 19 (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Всесвітня організація охорони здоров'я запускає нове міжнародне дослідження. Воно допоможе вивчити COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Дослідження спрямоване на збір стандартизованих даних про коронавірус по всьому світу. Проводить його ВООЗ спільно з Міжнародним консорціумом з важких і нових гострих респіраторних інфекцій (ISARIC).

У ISARIC пояснили, що тривалий коронавірус залишається одним з найменш зрозумілих аспектів пандемії і став "глобальною кризою в галузі охорони здоров'я".

При цьому поки мало що відомо про те, чому деякі люди, які пройшли гостру фазу інфекції, відчувають труднощі з одужанням і страждають від стійких симптомів, таких як задишка, сильна втома і захворювання головного мозку, а також серцеві та неврологічні розлади.

"Існує потреба в оптимізації та стандартизації збору та передачі клінічних даних між дослідженнями (зокрема, клінічними випробуваннями) та клінічною практикою для цього стану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що є дві версії походження коронавірусу. Ними поділилася розвідка США.

Раніше повідомлялося, що у ВООЗ прокоментували ситуацію з штамом коронавірусу"Йота".

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