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ВООЗ: для завершення пандемії необхідно вакцинувати 70% населення світу

Новость на русском → Женева, Четвер 12 листопада 2020 00:30
ВООЗ: для завершення пандемії необхідно вакцинувати 70% населення світу Фото: новий вид коронавіруса виявили в Європі (УНІАН)
Автор: Артур Родивилов

Близько 70% населення світу мають бути вакциновані від коронавірусу для нейтралізації загрози хвороби. Саме такий відсоток населення має бути вакциновано, щоб пандемія коронавірусу закінчилася.

Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумія Свамінатан в ході онлайн-сесії питань та відповідей.

Вона зазначила, що потрібний ефект від вакцинації такої кількості людей буде отримано тільки в разі, якщо вакцина буде відповідати всім необхідним стандартам організації з безпеки та ефективності.

Всього у світі з початку пандемії зареєстровано майже 52 млн хворих, 36 млн одужали, понад 1,2 мільйона осіб померли.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні за минулу добу підтвердили 10 611 нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Києві, Одеській, Київській, Львівській та Запорізькій областях.

Нагадаємо, головний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що на закупівлю вакцини від коронавірусу в бюджеті на наступний рік передбачено 1 млрд гривень.

Крім того, нещодавно президент Володимир Зеленський попросив Німеччину допомогти з постачаннями вакцини від коронавірусу в Україну.

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