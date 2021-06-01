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Вперше від початку пандемії: в Британії зафіксували нульову COVID-смертність за добу

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Велика Британія, Вівторок 01 червня 2021 19:22
Вперше від початку пандемії: в Британії зафіксували нульову COVID-смертність за добу Фото: в Британії повідомили про нульову смертність від коронавірусу за добу (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

Велика Британія повідомила про нульову добову смертність від коронавірусу. Такий показник зафіксовано вперше від початку пандемії.

Про це повідомляє Sky News.

За останні 24 години у країні також було зафіксовано 3165 нових випадків захворювання на COVID-19.

Зазначається, що до цього останній раз смертей не було перед першим локдауном у Британії 7 березня 2020 року.

При цьому, як зазначає телеканал, останні цифри з’явилися після вихідних, коли кількість смертей та випадків може бути меншою через відставання у звітах різних регіонів Великої Британії. Наприклад, 30 липня 2020 року попередньо було зареєстровано 0 випадків смерті, але наступного дня, за уточненими даними, їх було вже 20.

Нагадаємо, уряд Великої Британії розглядає можливість зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для медичних працівників. На думку урядовців, це може допомогти зупинити поширення COVID-19 в лікарнях.

Міністр з питань вакцинації Надхім Захаві 30 травня також заявив, що рішення про остаточне скасування локдауну в Англії 21 червня буде прийнято після оцінки даних про зараження, госпіталізацію, вакцинацію та нові варіанти коронавірусу. Влада хоче бути переконаною в доцільності скасування обмежень.

27 травня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що наразі зарано говорити, чи припиняться обмеження 21 червня. Уряд розробив дорожню карту для Англії, але Джонсон попередив, що швидко поширюваний індійський варіант коронавірусу B.1.617.2 створює ризик для цього плану.

При цьому прем'єр переконаний, що кроки, спрямовані на полегшення локдауну, які вже зроблені, були правильними, але подальше послаблення буде залежати від того, наскільки вакцинація допоможе у боротьбі із цим варіантом COVID.

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