Вперше з минулого літа: на Мальті за добу не виявили жодного випадку COVID

Мальта вперше за 11 місяців не зареєструвала жодного нового випадку захворювання на COVID-19 . При цьому громадян все ж таки закликають зберігати дисципліну та відповідальність.

"Сьогодні перший день із нульовим числом випадків з минулого літа. Дуже важливо, щоб ми зберігали дисципліну та відповідальність", - написав міністр.

Наприкінці травня Кріс Фірн заявляв, що Мальта стала першою країною в Євросоюзі, де сформований колективний імунітет від коронавірусу. В країні близько 70% дорослого населення отримали як мінімум одну дозу вакцини від COVID-19. При цьому близько 42% дорослого населення Мальти вже отримали дві дози вакцини від коронавірусу. "Вакцини вводяться кожні п'ять секунд", - сказав він.

Глава МОЗ зазначив, що тим, хто пройшов повну вакцинацію, з липня не доведеться носити маску на вулиці. Її обов'язкове носіння залишиться тільки всередині приміщень.

"Вакцина - це зброя проти вірусу", - вважає Фірн.

24 травня влада Мальти зняла обмеження на відвідування тренажерних залів і басейнів, а час роботи ресторанів продовжили до півночі. Раніше вони повинні були закриватися о 17:00.