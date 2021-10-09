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Лікар-епідеміолог пояснила, навіщо потрібно вакцинуватися від коронавірусу

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Київ, Субота 09 жовтня 2021 09:26
Лікар-епідеміолог пояснила, навіщо потрібно вакцинуватися від коронавірусу Фото: лікар-епідеміолог пояснила, чому важливо зробити щеплення від коронавірусу (GettyImages)
Автор: Уляна Безпалько

Вакцинована від коронавірусу людина має менше шансів важко перенести інфекцію, ніж ті, хто не зробив щеплення. Особливо необхідна вакцинація літнім людям і хронічні захворювання не є протипоказанням.

Про це повідомила в коментарі РБК-Україна розповіла лікар-епідеміолог Тетяна Чумаченко.

За її словами, якщо вірус потрапляє в організм вакцинованої людини, то його зустрічає підготовлена імунна система - вона направляє на нього весь арсенал захисних функцій.

"Цей вірус в результаті знищується", - додала вона.

Лікар зазначила, що саме тому, якщо людина щеплена, у неї менший ризик важко перенести захворювання, ніж у тих, хто не вакцинувався.

"Особливо необхідна вакцинація літнім людям. У них, як правило, є не одне хронічне захворювання. Цей набір хронічних захворювань не є протипоказанням до вакцинації, а навпаки - це показання негайно зробити щеплення", - підкреслила Чумаченко.

Вона додала, що люди з великою кількістю хронічних захворювань в першу чергу ризикують важко захворіти і померти від наслідків коронавірусної інфекції.

"Не менш важливо, щоб вакцинувалися дорослі, у яких є діти", - сказала епідеміолог, додавши, що зробивши щеплення дорослі можуть захистити дітей від коронавірусу особливо на тлі поширення варіанту "Дельта".

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