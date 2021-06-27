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Спалах "Delta" в Росії: у Москві вперше більше 100 жертв за добу

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Росія, Неділя 27 червня 2021 14:42
Спалах "Delta" в Росії: у Москві вперше більше 100 жертв за добу Фото: у Росії від коронавірусу померло 114 осіб від коронавірусу (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У столиці Росії за добу від коронавірусу померло 114 осіб. Це найвищий показник смертності в Москві з початку пандемії.

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на оперативний штаб з контролю ситуації з коронавірусом.

Попередній антирекорд смертності від коронавірусу в Москві був зареєстрований всього два дні тому - 25 червня 2021 року. Тоді від COVID-19 в столиці РФ померло 98 осіб.

Крім того, за останню добу в Москві виявлено 6723 нових випадки зараження коронавірусом. Госпіталізувати довелося 1761 людину, а 731 пацієнт підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

По всій Росії станом на 27 червня зафіксували понад 20 тисяч нових випадків коронавірусу.

"Кількість тих, що заразилися за останню добу зросла на 20 538. Загальна кількість інфікованих у 85 регіонах досягла 5 451 291", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що спалах коронавірусу в Росії пов'язують з поширенням штаму Delta. Саме тому Україна хоче посилити контроль за приїжджими з цієї країни. Також велику кількість хворих цим штамом відзначають у Великобританії, Індії та Португалії.

Нагадаємо, що у Москві посилили карантин через спалах коронавірусу. Там вважають, що кількість випадків збільшилася через приїжджих.

Також повідомлялося, що у Москві співробітників, що не пройшли вакцинацію від коронавірусу, будуть усувати від роботи.

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