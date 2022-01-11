Спалах випадків. В Україні більше 5 тисяч нових заражень COVID та 219 смертей
Фото: в Україні оновили COVID-статистику (Віталій Носач, РБК-Україна)
МОЗ оновив статистику по коронавірусу, за добу заразились 5429 людей, померли - 219. Найбільше нових випадків у Києві та Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт МОЗ.
Також за минулу добу госпіталізували 915 осіб; летальних випадків - 219; одужали - 7 761 особа. Протестували методом ПЛР - 29 112 людини, методом ІФА - 4745, експрес-тестами - 31 334.
Найбільше нових випадків у Києві (1192) та Харківській області (309).
За весь час пандемії в Україні захворіла - 3 709 871 особа; одужали - 3 522 547 осіб; летальних випадків - 97 544.