У вишах Львова почали вакцинувати від COVID студентів

У вищих навчальних закладах Львова почали вакцинувати від коронавірусу студентів та аспірантів. Їм роблять щеплення вакциною Moderna.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профком Львівського національного університету.

Зокрема, отримати щеплення можуть студенти та аспіранти Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного університету "Львівська політехніка".

Масова вакцинація студентів ЛНУ розпочалася у п'ятницю, 13 серпня.

При цьому отримати щеплення можуть також працівники ЛНУ, які до цього не вакцинувалися.

При цьому у "Львівській політехніці" вакцинація студентів почалася ще з 30 Липня.