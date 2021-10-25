Виходить на плато: у Харкові стабілізується ситуація з захворюваністю на COVID

У Харкові рівень захворюваності на коронавірус починає стабілізуватись. Кількість хворих на добу залишається приблизно на одному рівні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Мій Харків .

"У неділю було зафіксовано 870 випадків захворювання, в п'ятницю - 881, ще раніше - схожі цифри. Крива йде в бік плато, тобто ми увійшли в більш-менш стабільний коридор. Плато почало формуватися, а після нього зазвичай починається спад рівня захворюваності", - повідомила заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан,

Разом з тим, як відзначила заступниця міського голови, минулої неділі в місті вакцинувалися лише 2,5 тисяч осіб.

"В даний час в Харкові провакциновані 451 тисяча осіб. Якщо врахувати кількість вже перехворіли, то імунітет, в тій чи іншій мірі, є майже у половини населення міста", - додала Горбунова-Рубан.

За словами заступника міського голови, колективний імунітет формується після 70% вакцинованих.