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Без випускних, ТРЦ та вакцинація сфери послуг: в Криму продовжили карантин

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Крим, Вівторок 22 червня 2021 16:23
Без випускних, ТРЦ та вакцинація сфери послуг: в Криму продовжили карантин Фото: в Криму продовжили карантин до 1 вересня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В окупованому Криму продовжили дію карантинних обмежень до 1 вересня поточного року. Зокрема, там заборонили проведення випускних вечорів, а також зобов'язали вакцинувати представників сфери послуг.

Відповідні зміни в указ про введення режиму підвищеної готовності на півострові через пандемію COVID-19 вніс так званий "глава уряду" окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Згідно з документом, до 1 вересня забороняється:

  • робота у вихідні та святкові дні розважальних центрів та інших розважальних закладів, в тому числі дитячих закладів дозвілля та розважальних організацій;
  • в період з 23:00 до 08:00 робота підприємств громадського харчування, за винятком обслуговування на винос. Зазначене обмеження не поширюється на підприємства громадського харчування, які розташовані на території об'єктів транспортної інфраструктури;
  • надання послуг з торгівлі на території кінотеатрів, проведення розважальних заходів на територіях ТРЦ;
  • проводити дискотеки та випускні вечори на території Сімферополя, Ялти і Алушти
  • продаж квитків в театри і кінотеатри з розрахунку не більш як 50% від місткості залів.

Крім того, всі співробітники, які задіяні в наданні послуг із санаторно-курортного лікування, організації відпочинку та оздоровлення дітей, громадського харчування, екскурсійного обслуговування, а також наданні транспортних послуг повинні бути вакциновані від коронавірусу. Винятком є особи, які мають медичні протипоказання.

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Раніше РБК-Україна писало, що в окупованому Росією Криму стався спалах коронавірусу серед дітей в таборів "Артек".

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