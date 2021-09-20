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Одужання, вакцинація або ПЛР-тест: хто і за якої умови може отримати COVID-сертифікат

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Україна, Понеділок 20 вересня 2021 13:09
Одужання, вакцинація або ПЛР-тест: хто і за якої умови може отримати COVID-сертифікат Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Ирина Гамерская

Кабінет vіністрів України вніс зміни до карантинної постанови, вказавши умови для отримання COVID-сертифіката. Так, документ можуть отримати вакциновані, українці, які перехворіли або мають негативний ПЛР-тест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну постанову Кабміну.

Термін дії

Внутрішній COVID-сертифікат буде двох кольорів:

  • жовтий видаватимуть тим, хто отримав одну дозу вакцини, термін його дії 120 днів.
  • зелений отримають ті, хто пройде повний курс вакцинації, термін дії - рік.

Крім вакцинації, COVID-сертифікат можна буде отримати при наявності ПЛР-тесту, термін дії такого документа 72 години. Також COVID-паспорт отримають українці після одужання, термін дій - 180 днів.

Критерії формування

Вакцинація - документ може бути сформований відразу після внесення інформації про вакцинацію в базу даних.

ПЦП-тест - документ може бути сформований відразу після внесення в базу даних інформації про наявність негативного ПЛР-тесту.

Одужання - документ може бути сформований на 14 день після дати забору біоматеріалу для тесту на COVID, результат якого є позитивним.

Де отримати

На даний момент COVID-сертифікат можна згенерувати в додатку "Дія". Також планується, що вже в цьому місяці документ можна буде оформити на порталі "Дія" і роздрукувати.

Навіщо потрібен COVID-сертифікат

Наявність COVID-сертифіката дозволить його власнику уникнути обмежень карантину. Так, жовтого сертифіката буде достатньо для "жовтої" зони, а ось в "червоній" зоні потрібні будуть тільки зелені сертифікати.

Раніше РБК-Україна писало, які обмеження чекають українців у разі посилення карантину і хто зможе їх уникнути.

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