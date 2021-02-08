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ПАР призупинила вакцинацію від коронавіруса AstraZeneca

Новость на русском → Понеділок 08 лютого 2021 02:21
ПАР призупинила вакцинацію від коронавіруса AstraZeneca Фото: вакцина (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Південно-Африканській Республіці призупинили використання вакцини від коронавіруса AstraZeneca. Вакцина забезпечує мінімальну захист від інфекції, викликаної домінуючим в країні штамом коронавіруса.

Про це пише Reuters.

AstraZeneca заявила в суботу, що вважає, що її вакцина може захистити від важкого захворювання, і що вона вже почала адаптувати її проти варіанту 501Y.V2.

Тим не менш, провідний дослідник випробування AstraZeneca в Південній Африці професор Шабир Мадхья сказав, що дані про вакцину були перевіркою реальності і що настав час переглянути наші очікування щодо вакцин COVID-19".

Раніше повідомлялося, що вакцина фармацевтичної компанії AstraZeneca демонструє істотно меншу ефективність у боротьбі з новим штамом коронавіруса. Вперше він був виявлений в Південно-Африканській Республіці.

РБК-Україна писало, що перший випадок зараження новим штамом коронавіруса з ПАР виявили в Іспанії.

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