ПАР призупинила вакцинацію від коронавіруса AstraZeneca

У Південно-Африканській Республіці призупинили використання вакцини від коронавіруса AstraZeneca. Вакцина забезпечує мінімальну захист від інфекції, викликаної домінуючим в країні штамом коронавіруса.

AstraZeneca заявила в суботу, що вважає, що її вакцина може захистити від важкого захворювання, і що вона вже почала адаптувати її проти варіанту 501Y.V2.

Тим не менш, провідний дослідник випробування AstraZeneca в Південній Африці професор Шабир Мадхья сказав, що дані про вакцину були перевіркою реальності і що настав час переглянути наші очікування щодо вакцин COVID-19".