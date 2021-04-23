ЮНІСЕФ: до кінця року доставимо COVID-вакцини для 8 млн українців

В Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca . ЮНІСЕФ обіцяє до кінця року доставити вакцини для 8 млн українців.

Про це йдеться в заяві ЮНІСЕФ .

В ЮНІСЕФ вважають, що вакцини лишаються найбільшою надією, щоб зупинити цю пандемію. Міжнародні партнери продовжать підтримувати уряд України у відповіді на пандемію COVID-19 та проведенні кампанії з вакцинації.

"Постачання вакцин у рамках COVAX продовжиться: загалом до кінця року ЮНІСЕФ доставить вакцини для щеплення 8 мільйонів українців", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, українців закликають продовжувати носити маски, регулярно мити руки та дотримуватись фізичної дистанції, щоб обмежити поширення COVID-19.