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ЮНІСЕФ: до кінця року доставимо COVID-вакцини для 8 млн українців

Новость на русском → Київ, П'ятниця 23 квітня 2021 09:22
ЮНІСЕФ: до кінця року доставимо COVID-вакцини для 8 млн українців Фото: в Україну прибула нова партія вакцини Astrazeneca (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україну доставили нову партію вакцини від коронавірусу AstraZeneca. ЮНІСЕФ обіцяє до кінця року доставити вакцини для 8 млн українців.

Про це йдеться в заяві ЮНІСЕФ.

В ЮНІСЕФ вважають, що вакцини лишаються найбільшою надією, щоб зупинити цю пандемію. Міжнародні партнери продовжать підтримувати уряд України у відповіді на пандемію COVID-19 та проведенні кампанії з вакцинації.

"Постачання вакцин у рамках COVAX продовжиться: загалом до кінця року ЮНІСЕФ доставить вакцини для щеплення 8 мільйонів українців", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, українців закликають продовжувати носити маски, регулярно мити руки та дотримуватись фізичної дистанції, щоб обмежити поширення COVID-19.

Нагадаємо, Україна домовляється про додаткову закупівлю 1,2 млн доз вакцини AstraZeneca.

Також у МОЗ повідомляли, що щеплення другою дозою AstraZeneca відбуватиметься через 12 тижнів після першої.

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