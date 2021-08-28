Південна Африка отримає 2,2 мільйона доз вакцини Pfizer від США
США виділять Південній Африці 2,2 мільйона доз вакцини Pfizer від коронавірусу. Ці вакцини стануть доповненням до пожертвуваних Сполученими Штатами 5,6 мільйонів доз, які Південна Африка отримала в липні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Нові дози вакцин будуть доставлені в Південну Африку вже суботу, 28 серпня. Про це заявив міністр охорони здоров'я ПАР Джо Фахла.
За його словами, країна повністю вакцинувала понад 5,4 мільйона осіб одноразовою вакциною Johnson & Johnson і 1 мільйон - дводозовою вакциною Pfizer.
Ситуація з щепленнями в країні покращилася після того, як влада оголосила про початок вакцинації для всіх дорослих з 18 років.
"Реакція нашої молоді була приголомшливою. Понад 560 000 зареєструвалися для вакцинації в перший день, і ми вакцинували 81 000 в перший день", - сказав Фахла.
Уряд планує вакцинувати 67% населення країни до лютого, оскільки захворюваність збільшилася через поширення штаму "Дельта".
За останню добу в Південній Африці захворіло на коронавірус понад 12 700 осіб, також зареєстровано 357 летальних випадків.
Нагадаємо, що у Марокко почнуть вакцинувати підлітків з наступного тижня. Щеплення зможуть отримати діти від 12 років.