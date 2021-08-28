Південна Африка отримає 2,2 мільйона доз вакцини Pfizer від США

США виділять Південній Африці 2,2 мільйона доз вакцини Pfizer від коронавірусу . Ці вакцини стануть доповненням до пожертвуваних Сполученими Штатами 5,6 мільйонів доз, які Південна Африка отримала в липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Нові дози вакцин будуть доставлені в Південну Африку вже суботу, 28 серпня. Про це заявив міністр охорони здоров'я ПАР Джо Фахла.

За його словами, країна повністю вакцинувала понад 5,4 мільйона осіб одноразовою вакциною Johnson & Johnson і 1 мільйон - дводозовою вакциною Pfizer.

Ситуація з щепленнями в країні покращилася після того, як влада оголосила про початок вакцинації для всіх дорослих з 18 років.

"Реакція нашої молоді була приголомшливою. Понад 560 000 зареєструвалися для вакцинації в перший день, і ми вакцинували 81 000 в перший день", - сказав Фахла.

Уряд планує вакцинувати 67% населення країни до лютого, оскільки захворюваність збільшилася через поширення штаму "Дельта".