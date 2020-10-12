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"За майбутнє" повідомила про критичну ситуацію в районній лікарні Олександрівки через COVID-19

Новость на русском → Олександрівка, Понеділок 12 жовтня 2020 17:32
"За майбутнє" повідомила про критичну ситуацію в районній лікарні Олександрівки через COVID-19 Фото: Олександрівська районна лікарня (прес-служба партії)
Автор: РБК-Україна

Система охорони здоров'я в Кіровоградській області не витримує навантаження через епідемію COVID-19. Зокрема, в районній лікарні Олександрівки склалася катастрофічна ситуація.

Про це заявили представники жіночого руху політичної партії "За майбутнє", які перебувають у турі регіонами України.

Зокрема, під час візиту в районну лікарню Олександрівки виявилося, що тут лікують хворих на COVID-19, оскільки в обласній лікарні вільні місця закінчились. При цьому лікарня Олександрівки не визначена опорною для цього.

Як наслідок, за їх словами, поруч із хворими на коронавірус опиняються інші пацієнти, які можуть підчепити хворобу на додаток до своїх захворювань.

Водночас на папері відповідні хворі прописані за обласною лікарнею, а отже, ніхто з медиків, які насправді їх лікують, не отримують коронавірусних доплат.

Також, в партії стверджують, що в області склалась катастрофічна ситуація із забезпеченням тестами та засобами захисту.

"Абсурдно витрачати кошти, передбачені на боротьбу з коронавірусом, на ремонт доріг. Ми бачимо, що лікарні в багатьох областях України не забезпечені, лікарі не мають належних засобів захисту, і попри те, що працюють з хворими на COVID-19, не отримують доплат", - говорить координаторка жіночого руху партії Ірина Суслова.

Крім того, вона додає, що із 64 мільярдів, які виділила держава на боротьбу з коронавірусом, Олександрівська центральна районна лікарня отримала 738 грн - на тисячу захисних масок.

"Згаяно дорогоцінний час, який могли ефективно використати на якісну підготовку медзакладів і лікарів", - розповів лідер партії "За майбутнє" у Кіровоградській області Олександр Горбунов.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що партія "За майбутнє" вимагає відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

У партії вважають, що міністр не зміг налагодити ефективної системи протидії поширенню COVID-19. Боротьба з епідемією виявилась провальною, попри безпрецедентні кошти, виділені на неї. Політсила вже збирає підписи за відставку міністра з посади.

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