Захворюваність продовжує зростати: Греція запровадила нові COVID-обмеження

У понеділок, 22 листопада, уряд Греції запровадив низку нових карантинних обмежень. Це пов'язано зі сплеском захворюваності на коронавірус в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

У Греції зріс показник смертності від COVID-19 - кількість летальних випадків збільшилася майже вдвічі. Такий показник перевищив середній у Європі.

Тому в країні ввели такі правила: обов'язкове носіння масок на всіх робочих місцях, відвідування зон для відпочинку (барів, ресторанів) та розважальних місць (кінотеатрів, музеїв) тільки з наявністю сертифікату про вакцинацію від коронавірусу або довідкою про одужання. Додаткові обмеження місткості та вхідні обмеження були також запроваджені для судів та місць для релігійних обрядів.

Такі обмеження будуть дійсними до 6 грудня. Далі їх повторно переглянуть.