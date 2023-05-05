Погибли более 20 млн человек. ВОЗ отменил чрезвычайное положение из-за COVID-19

Об этом заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ВОЗ в Twitter .

"Вчера Комитет по чрезвычайной ситуации собрался в 15-й раз и рекомендовал мне объявить о прекращении чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Я принял этот совет", - заявил он.

При этом глава ВОЗ подчеркнул, что это не означает, что с глобальной угрозой COVID-19 покончено.

"Поэтому я с большой надеждой объявляю, что COVID-19 закончился как глобальная чрезвычайная ситуация в области здравоохранения. Однако это не означает, что с COVID-19 покончено как с глобальной угрозой здоровью. На прошлой неделе COVID-19 уносил жизнь каждые три минуты - и это только те случаи смерти, о которых мы знаем", - подчеркнул Гебрейесус.

При этом он напомнил, что вирус остается и останется в будущем.

"Этот вирус здесь и останется. Он по-прежнему убивает, и он по-прежнему изменяется. Сохраняется риск появления новых вариантов, которые вызовут новые всплески заболеваемости и смертности. Худшее, что может сделать сейчас любая страна, - это использовать эти новости как повод ослабить бдительность, демонтировать созданные системы или дать понять своему населению, что о вирусе COVID-19 не стоит беспокоиться", - подчеркнул глава ВОЗ.

Гебрейесус добавил, что в любой момент готов вновь созвать комиссию по чрезвычайным ситуациям и объявить об угрозе коронавируса.

"Если понадобится, я без колебаний соберу еще один чрезвычайный комитет, если COVID-19 снова поставит наш мир в опасность. Хотя этот Чрезвычайный комитет теперь прекратит свою работу, он послал четкий сигнал, что страны не должны прекращать свою", - заявил он, добавив, что создает комитет по обзору для разработки долгосрочных, постоянных рекомендаций для стран о том, как управлять COVID-19 на постоянной основе.

Глава ВОЗ добавил, что по данным организации известно о почти 7 миллионах смертей, однако число погибших в несколько раз больше - не менее 20 миллионов.

Отметим, что ВОЗ не отменил пандемию коронавируса, а лишь снизила уровень опасности.