Из-за смертельного пожара в Китае вспыхнули антиковидные протесты: как это связано

В китайском городе Урумчи на западе страны начались акции протеста против карантинных мер, которые предпринимают власти в борьбы с новой волной COVID-19. Причиной стала гибель людей во время пожара в жилом комплексе, заблокированном из-за антиковидных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и BBC News .

По сообщению BBC, протесты начались после масштабного пожара, возникшего в жилом комплексе "Берлин Айюэ" в городе Урумчи - столице западного региона Синьцзян. В результате ограничений, наложенных из-за COVID-19, погибли люди, которые не смогли вовремя покинуть заблокированное здание. Толпы людей вышли на улицы, скандируя "Конец изоляции!" и размахивая кулаками.

В настоящее время в Урумчи с населением 4 млн многие находятся в изоляции - под запретом покидать дома в течение 100 дней.

В Пекине, по данным Reuters, некоторые жители, будучи на карантине, устроили небольшие протесты из-за ограничений на передвижение. Также сообщалось о протестах в таких городах, как Сиань, Чунцин и Нанкин, которые получили большую поддержку в социальной сети Weibo.

"Неограниченное доверие, которое мы предоставили правительству в начале, не изменило их сознания. Они глухи к жизни, безопасности и основным требованиям людей", - написал один из пользователей Weibo.

Официальные лица Урумчи срочно провели пресс-конференцию и отрицали, что именно меры по COVID-19 помешали бегству и спасению людей. Однако пользователи интернета продолжают сомневаться в официальных объяснениях.

Reuters сообщает, что из-за протестов часть учреждений смягчили карантинные меры, а десять жилых комплексов отменили карантин до объявленной даты завершения.