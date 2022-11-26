ua ru
Сб, 26 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из-за смертельного пожара в Китае вспыхнули антиковидные протесты: как это связано

Новина українською →
Китай, Суббота 26 ноября 2022 22:25
Из-за смертельного пожара в Китае вспыхнули антиковидные протесты: как это связано Фото: карантинные мероприятия в Китае стали причиной массовых акций протеста (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В китайском городе Урумчи на западе страны начались акции протеста против карантинных мер, которые предпринимают власти в борьбы с новой волной COVID-19. Причиной стала гибель людей во время пожара в жилом комплексе, заблокированном из-за антиковидных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и BBC News.

По сообщению BBC, протесты начались после масштабного пожара, возникшего в жилом комплексе "Берлин Айюэ" в городе Урумчи - столице западного региона Синьцзян. В результате ограничений, наложенных из-за COVID-19, погибли люди, которые не смогли вовремя покинуть заблокированное здание. Толпы людей вышли на улицы, скандируя "Конец изоляции!" и размахивая кулаками.

В настоящее время в Урумчи с населением 4 млн многие находятся в изоляции - под запретом покидать дома в течение 100 дней.

Из-за смертельного пожара в Китае вспыхнули антиковидные протесты: как это связано

В Пекине, по данным Reuters, некоторые жители, будучи на карантине, устроили небольшие протесты из-за ограничений на передвижение. Также сообщалось о протестах в таких городах, как Сиань, Чунцин и Нанкин, которые получили большую поддержку в социальной сети Weibo.

"Неограниченное доверие, которое мы предоставили правительству в начале, не изменило их сознания. Они глухи к жизни, безопасности и основным требованиям людей", - написал один из пользователей Weibo.

Официальные лица Урумчи срочно провели пресс-конференцию и отрицали, что именно меры по COVID-19 помешали бегству и спасению людей. Однако пользователи интернета продолжают сомневаться в официальных объяснениях.

Reuters сообщает, что из-за протестов часть учреждений смягчили карантинные меры, а десять жилых комплексов отменили карантин до объявленной даты завершения.

Недавно в Китае было официально зарегистрировано больше всего случаев заражения COVID-19 в день - 31 656 инфицированных, что стало новым историческим рекордом в стране.

Напомним, перед этим во Всемирной организации здравоохранения заявили, что еженедельное количество смертей от COVID-19 уменьшилось на 90%, считая с начала года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай
NEWS
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
Не больше 5 часов. Киевлянам обещают снизить продолжительность отсутствия света
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины