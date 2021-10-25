ru ua
Пн, 25 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Чи закриють транспорт у Києві для невакцинованих: позиція КМДА

Новость на русском →
Київ, Понеділок 25 жовтня 2021 12:42
Чи закриють транспорт у Києві для невакцинованих: позиція КМДА Фото: транспорт точно не закриють для вакцинованих (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Після переходу Києва в "червону" зону адаптивного карантину вакциновані від COVID точно зможуть користуватися громадським транспортам. Що стосується невакцинованих, то питання ще вирішується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови КМДА Ганни Старостенко на брифінгу з головним санітарним лікарем Ігорем Кузіним та представникам USAID.

За її словами, в першу чергу обмеження стосуватимуться невакцинованих.

"Ті, хто вакцинований двома дозами, зможуть вільно користуватися транспортом, місцями громадського харчування, готелями", - зазначила Старостенко.

Вона підкреслила, що на цьому тижні в школах оголошено канікули. Наступного тижня діти теж не підуть до школи, на сьогодні вирішується питання про те, чи будуть це канікули йди дистанційне навчання.

"В першу чергу будуть перевозити вакцинованих, але ми ще чекаємо дійсно роз'яснень від центральної влади, як це має бути. Але в першу чергу ми розуміємо, що це повинні бути вакциновані", - додала Старостенко.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, чи будуть вводити спецперепустки на транспорт у Києві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Червона зона карантину
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус