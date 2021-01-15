Закуповувати вакцину в Україні будуть через Crown Agents: що потрібно знати

Україна буде закуповувати вакцину від коронавірусу через міжнародну компанію Crown Agents. У МОЗ пояснили зміну оператора з придбання вакцини неефективністю роботи держпідприємства "Медзакупівлі". Більш детально - у матеріалі РБК-Україна.

Crown Agents визначена посередником у закупівлі COVID-вакцини

На позачерговому засіданні Кабміну було прийнято рішення, що процесом придбання вакцини від коронавірусу для України буде займатися компанія Crown Agents.

Глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що міжнародний оператор матиме повноваження на укладання контрактів, згідно з проведеними переговорами МОЗ та керівництва країни, а також відповідати за логістичний супровід.

У МОЗ назвали причину зміни оператора

Crown Agents буде в подальшому здійснювати придбання медпрепаратів від COVID-19 замість державного підприємства "Медичні закупівлі".

Максим Степанов під час брифінгу зазначив, що необхідність зміни оператора була викликана недостатньо ефективною роботою "Медзакупівель" в 2020 році і непрофесійними діями підприємства під час ведення переговорів з контрагентами щодо закупівлі вакцини від коронавірусу.

Раніше повідомлялося, що послуги посередника можуть коштувати Україні в середньому 5% від суми контракту на поставку препарату.

Що відомо про Crown Agents

Crown Agents - британська міжнародна компанія. Співпрацює з урядами по всьому світу, надає послуги в сфері охорони здоров'я, економічного розвитку, гуманітарної допомоги.

З початку пандемії Crown Agents активно бере участь в програмах з протидії COVID-19 в багатьох країнах, в т.ч. Великобританії.

В Україні працює більше 10 років, допомагаючи в реалізації проектів в області закупівель, управлінні фінансами, розвитку економіки. МОЗ співпрацює з Crown Agents з 2015 року.

Скандал з ДП "Медзакупівлі"

10 грудня 2020 МОЗ уповноважив держпідприємство на закупівлю препарату від коронавірусу. "Медзакупівлі" направило комерційні пропозиції в компанії Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer і Sinovac, препарати яких проходили фінальну стадію випробувань.

Але вже 21 грудня на засіданні Кабміну глава МОЗ звинуватив підприємство в тому, що воно зриває покупку вакцини. На що прем'єр Денис Шмигаль доручив ДП узгоджувати всі подальші дії з міністерством охорони здоров'я.

28 грудня "Медзакупівлі" уклало контракт з виробником китайської вакцини Sinovac Biotech. При цьому в керівництві ДП заявили, що Максим Степанов самостійно визначив постачальника. Також за словами глави "Медзакупівель", без втручання МОЗ Україна могла б мати більш низьку ціну на препарат і укласти контракти вже з двома компаніями.

Перший контракт на поставку вакцини укладений з Sinovac Biotech

Препарат CoronaVac китайського виробника Sinovac Biotech надійде в Україну протягом 30 днів після реєстрації. Перша партія складе 700 тисяч доз. Закупівельна ціна - 504 гривні за одну дозу.

На даний момент завершуються клінічні випробування 3 фази. На пацієнтах в Туреччині вакцина показала проміжну ефективність в 95%, в Індонезії - 65%, в Бразилії - близько 50%.

Згідно з укладеним контрактом, ефективність препарату повинна бути не менше 70%. В іншому випадку, за словами глави МОЗ, країні повернуть гроші.

Договір на поставку підписаний з українським фармацевтичним підприємством АТ "Лекхім", яке є уповноваженим представником Sinovac Biotech.

В "Лекхім" заявили, що уклали угоду на поставку в перші півроку 2021 роки 5 млн доз вакцини. Цей обсяг передбачений не тільки на потреби держави для безкоштовної вакцинації груп ризику, а й для приватних компаній, які захочуть вакцинувати своїх співробітників і їх сім'ї. Про це йдеться в матеріалі "Стали в чергу. Чому Україна ще не почала вакцинацію проти COVID-19".

Крім вакцини Sinovac Україна отримає препарат в рамках ініціативи COVAX, можливо, вже в лютому. Це може бути вакцина німецької та американської компаній Pfizer/BioNTech.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна підписала контракти на поставку понад 8 млн доз вакцин від коронавірусу. До кінця року зможуть вакцинуватися всі бажаючі.