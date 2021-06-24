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У Запоріжжі відкриють центр масової вакцинації від COVID

Автор: РБК-Україна

У Запоріжжі найближчими днями запрацює центр масової вакцинації. Однак для того, щоб прискорити темпи вакцинації на цих вихідних в місті працюватимуть п'ять кабінетів щеплення для всіх бажаючих.

Про це повідомляє прес-служба Запорізької ОДА.

"Запоріжжя є одним з найбільших міст України, але у нас досі відсутні великі центри вакцинації населення. Щоб убезпечити населення перед можливими новими спалахами епідемії, треба проводити щодня до 5000 щеплень. Тому нам не уникнути створення Центрів масової вакцинації", - заявив голова ОДА Олександр Старух.

Водночас мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив, що центр з імунізації проти COVID - 19 вже створюється.

"Найближчими днями міська влада повідомить більш детально про його розташування і час початку роботи", - заявив він.

При цьому заступник голови Запорізької ОДА Злата Некрасова у Facebook повідомила, що з 26 по 28 червня включно у Запоріжжі працюватимуть кабінети вакцинації. У них отримати щеплення від коронавірусу зможуть всі бажаючі, які записалися на вакцинацію через "Дія" або гарячу лінію МОЗ.

Кабінети щеплень працюватимуть з 10 до 16 годин за наступними адресами:

  • КНП "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №1" за адресою проспект Соборний, 88;
  • КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2", вулиця Авраменка, 4;
  • КНП "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5", вулиця Запорізького козацтва, 25;
  • КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №8", вулиця харчова, 2;
  • КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 10", бульвар Шевченка, 25.

Прищеплювати будуть вакциною CoronaVac, схваленої Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Вакцинація для всіх безкоштовна, але необхідно попередньо отримати запрошення на вакцинацію на конкретний день і час у свого сімейного лікаря. Пріоритет надається літнім людям.

Для вакцинації необхідно мати декларацію з сімейним лікарем і посвідчення особи.

Раніше повідомлялося, що в шести областях України досі не з'явилися центри масової вакцинації.

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ЗапоріжжяВакцинаціяКоронавірус