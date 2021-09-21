ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Запоріжжі відкрився ще один центр COVID-вакцинації

Новость на русском →
Запоріжжя, Вівторок 21 вересня 2021 11:23
У Запоріжжі відкрився ще один центр COVID-вакцинації Фото: у Запоріжжі відкрився ще один центр COVID-вакцинації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Запоріжжі відкрили новий центр вакцинації від коронавірусу. Він знаходиться в ТРЦ "Пальміра Plaza".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент охорони здоров'я Запорізької області.

Центр масової вакцинації знаходиться за адресою проспект Соборний, 92. Він працюватиме щодня з 9: 00 до 17: 00.

Також в Запоріжжі можна зробити щеплення від COVID в центрах масової вакцинації, які розташовані за адресами:

  • КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" - вул. Авраменка, 4, Час роботи 09:00 - 15:00 щодня;
  • КНП "Запорізький центр первинної медико-санітарної допомоги №5" - вул. Запорізького козацтва, 25, Час роботи 09:00-15:00 щодня;
  • КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №8" - вул. Харчова, 2, Час роботи 09:00-15:00 щодня;
  • ТЦ City Mall - вул. Запорізька, 1Б, час роботи 10:00 - 17:30 щодня;
  • ТЦ "Амстор" - вул.Перемоги, 64, час роботи 09:00 - 19:00 щодня.

"Вакцинація здійснюється вакцинами Pfizer, CoronaVac, AstraZeneca, що є в достатній кількості", - йдеться в повідомленні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Вакцинація
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус