Зараження штамом "Дельта" почастішали у COVID-вакцинованих людей, - вчені США

В США збільшилися випадки зараження коронавірусом "Дельта" серед повністю вакцинованих людей. Про це йдеться у звіті центрів з контролю і профілактики захворювань США (CDC).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Близько 25% випадків зараження SARS-CoV-2 серед мешканців округу Лос-Анджелес, де зафіксовано поширення штаму "Дельта", відбулися у повністю вакцинованих жителів з травня по 25 липня. Ці дані, опубліковані в щотижневому звіті CDC показують зростання так званих "проривних" інфекцій серед повністю вакцинованих осіб.

Ці цифри стосуються понад 43000 зареєстрованих випадків зараження серед жителів округу Лос-Анджелес у віці від 16 років і старше. З них 10 895, або 25,3%, відбулися у повністю вакцинованих осіб, 1431, або 3,3%, у частково вакцинованих осіб і 30 801, або 71,4%, у невакцинованих осіб.

У той же час у звіті йдеться, що вакцини захищають людей від важких випадків захворювання. Згідно з дослідженням, 3,2% повністю вакцинованих осіб, інфікованих вірусом, були госпіталізовані і тільки 0,05% були госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії. Також 0,25% були поміщені на штучну вентиляцію легенів.

Серед невакцинованих осіб 7,5% були госпіталізовані, 1,5% були поміщені у відділення інтенсивної терапії і 0,5% потребували апаратів штучної вентиляції легенів.

На додаток до даних округу Лос-Анджелес, CDC у вівторок опублікував оновлену інформацію про дослідження HEROES серед медичних працівників. Воно показало значне зниження ефективності вакцини серед вакцинованих медиків у восьми штатах.